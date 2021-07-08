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Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио

Иван Тихон избран комиссией спортсменов НОК Беларуси на XXXII Олимпийские игры в Токио капитаном команды, сообщила пресс-служба организации.

Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио
Тихон осенью 2020-го года был избран главой БФЛА, на этом посту он сменил Вадима Девятовского. За его плечами находится пять Олимпиад, притом в метании молота он дважды поднимался на олимпийский пьедестал (бронзовая и серебряная медали в 2008 и 2016 годах).

Также на счету Тихона два чемпионства мира, он носит звание заслуженного мастера спорта Беларуси.

О своем намерении выступить в Токио Тихон заявлял уже будучи председателем БФЛА.

На Играх-2008 в Пекине Иван завоевал бронзу, однако через несколько месяцев в крови белоруса нашли допинг, из-за чего медаль пришлось отдать. Несколько лет спортсмен пытался обжаловать решение антидопинговой комиссии в судах и смог-таки победить, сославшись на нарушения при проведения допинг-контроля. Позже медаль ему вернули.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012-м Тихон получил дисквалификацию за перепроверку пробы 8-летней давности, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро он выиграл серебряную медаль.

Ранее на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич заявлял, что возможно, Тихон хочет поставить жирную точку в спортивной карьере после Олимпиады. По его словам, готовился к главному старту четырехлетия атлет со всей серьезностью, а его появление в секторе может спутать карты для многих спортсменов, которые рассчитывают на медали.
Sputnik.by
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