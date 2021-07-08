В августе она подписала письмо спортсменов с требованиями остановить насилие и провести новые выборы, приняла участие в записи видеообращения к чиновникам против давления на спортсменов, а в октябре стало известно, что белорусскую чемпионку увольняют за "прогул", который случился из-за необходимости отвезти в больницу отца с инсультом.





Не помогли ни титулы, ни регалии, ни заслуги, ни протекция тренера, ни поддержка коллег. Через год после публикации того самого поста в Facebook издание Zerkalo.io

связалось с Александрой, чтобы узнать, как изменилась ее жизнь (спойлер: сильно).





Еще полтора года назад у Александры было по 10 тренировок в неделю. Каждый день — кроме среды и субботы — у нее было по одному занятию утром и вечером. График жесткий: ранний подъем — первая тренировка — несколько часов перерыва — вторая тренировка — отбой.





— Сейчас график у меня посвободнее, но и так хватает вопросов, которыми нужно заниматься. Поэтому дни пролетают стремительно. Даже не замечаешь порой, как уходит время, — поделилась фристайлистка.





Александра все еще чемпионка мира по лыжной акробатике и спортсменка года — 2019 в Беларуси (этого у нее никто не заберет), но уже не член основного состава белорусской национальной сборной по фристайлу. В феврале 2021 года ее уволили. Теперь Александра работает менеджером в одном из минских фотоагентств.





«Я бы никуда не поехала»

Осенью прошлого года в интервью YouTube-каналу «Жизнь малина» Александра сказала, что к ней поступали предложения выступать за другие сборные, но она их не рассматривала:





— Все еще верю, что у меня получится восстановиться и выступать за Беларусь.





Позиция Александры не поменялась. Помимо патриотических чувств девушку сдерживает и семейная ситуация. В прошлом году отец спортсменки перенес инсульт.





— Мое решение не изменилось. Я бы никуда не поехала. Хотя бы потому, что моя семья тут и я ей нужна. В моем нынешнем жизненном ритме даже тяжело представить, как бы я сейчас занималась полноценно спортом и выезжала куда-то на соревнования, — рассказывает спортсменка. — Есть вопросы, которые нам с матерью нужно решать либо вместе, либо поочередно. Трудновато временами бывает, но справляемся.





«В смысле, я могу полноценно заниматься спортом?!»

По словам Александры, пока она не готова вернуться в большой спорт. Период восстановления после травмы еще не закончился. Первую операцию на поврежденном колене Александра перенесла больше года назад, проходила пол-лета на костылях, потом вновь легла на операционный стол. Повторное хирургическое вмешательство носило, скорее, косметический характер — «нужно было почистить колено».





Сейчас чемпионка продолжает восстанавливается, посещает врачей, ходит на занятия с тренером по лечебной физкультуре.





— Врачи в таких ситуациях какие-то определенные сроки не ставят. Это все очень индивидуально. На мое полноценное восстановление влияет и то, что это была не первая травма, и стрессы. По всем срокам я должна была быть уже в строю, но пока не чувствую себя достаточно здоровой для того, чтобы вернуться. Поэтому и врачи, и я даем мне столько времени, сколько потребуется на то, чтобы почувствовать силы вернуться. Скоро я наскребу в себе силы, чтобы преодолеть этот барьер. Потому что и тренер, и ребята зовут меня назад. Последний доктор, у которого я была, говорил, что нужно лечить не картинку, а самого человека. Все мои картинки: обследования, результаты МРТ — они вроде бы неплохие и можно сказать, что я способна полноценно заниматься спортом, но по ощущениям я вообще не соответствую тому, что показывает МРТ. У меня, бывает, начинает болеть нога, когда я только по ступенькам поднимаюсь. Я в такие моменты думаю: «В смысле, я могу полноценно заниматься спортом?! Мне же нужен перерыв, чтобы хотя бы по лестнице подняться».





«Безумно хочется вернуться»

Александра не исключает, что вернется в основной состав сборной. Коллеги, с которыми она общалась, сказали, что не видят этому препятствий, но отметили, что ей придется начинать с чистого листа, заново доказывая себе и остальным, что она заслуживает место в команде.





— Для меня все обнулилось. Буду стартовать с самого начала, — смеется Александра. — Безумно скучаю по ощущению полета и даже по старому количеству физических нагрузок. Этого очень не хватает. Стараешься искать это, где можешь. Безумно хочется вернуться. Бывают моменты, когда грустно становится. Но за год не только в моей жизни многое поменялось, но и в белорусском фристайле: атмосфера, начальство, отношение. Много перемен. Место, где мы тренировались, и та обстановка, которая там была, — все изменилось. Ты понимаешь, что как раньше уже не будет. В такие моменты осознаешь, что ты получала удовольствие не только от того, что ты делала, но и от атмосферы вокруг. Эти перемены меня тоже отталкивают. Нет желания бежать туда сломя голову.





«Я ни разу не захотела поступить как-то иначе»

Александра пока не загадывает, когда болельщики снова увидят ее на крупных соревнованиях, но подчеркивает, что настрой у нее боевой:





— Стараюсь держать себя в форме, чтобы, как только моя голова и мои чувства придут в порядок, состояние моего тела не мешало мне вернуться в спорт. Не начинать все с нуля, а быть физически подготовленным к нагрузкам, — рассказала спортсменка.





Фристайлистка признается, что за год, прошедший с опубликования ее поста в Facebook, много рефлексировала:





— После всех тех последствий, которые в дальнейшем мне пришлось разгребать, я ни разу не захотела поступить как-то иначе. Я считаю, что все происходит так, как должно, и мы не можем сделать другой выбор или поступить иначе. У меня нет ни капли, ни секунды сожаления. Все происходило и происходит осознанно, и я осознанно несу ответственность за все последствия.