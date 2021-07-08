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Белорусские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх в Токио

Этот вид сравнительно недавно появился в программе главного спортивного старта четырехлетия – на летних Олимпийских играх-2000 в Сиднее.

© Photo : НОК Беларуси

Белорусские тхэквондисты не выступят на Олимпийских играх в Токио, так как не смогли добыть путевок, сообщил Sputnik источник в "Белорусской федерации таэквондо" на условиях анонимности.

В феврале после четырехлетней дисквалификации в "большой спорт" вернулся Арман-Маршалл Силла. К сожалению, ему не хватило рейтинговых баллов для того, чтобы добыть лицензию.

К слову, спортсмен в апреле стал трехкратным чемпионом Европы на соревнованиях в Софии в весовой категории свыше 87 килограммов. Среди белорусов бронзовую медаль завоевал также Игорь Козлов (54).

Тем не менее, на Игры белорусы в этом виде спорта не отобрались. "Из-за различных сложностей наши тхэквондисты не выступят в Токио", – сказал собеседник агентства.

Феномен Силлы


Арман-Маршалл завоевал первую в истории белорусского тхэквондо путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, однако из-за допингового скандала Игры ему пришлось пропустить: в крови спортсмена нашли запрещенный препарат – мельдоний. Арман рассказывал в интервью Sputnik Беларусь о своих планах, а также о том, чем занимался и как пережил непростой период в своей жизни.

Тхэквондист связывает свои перспективы с Парижем-2024. Сейчас он активно тренируется и настроен побеждать.
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