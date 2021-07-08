Александр Глеб не будет играть за "Аль-Хидд" из Бахрейна
Звезда белорусского футбола Александр Глеб не будет играть за "Аль-Хидд" из Бахрейна.
Александр Глеб в Бахрейне / tribuna.by
Об этом @euroradio рассказала жена футболиста Светлана. По её словам, никакого контракта на самом деле нет.
Информация о том, что Глеб возвращается к спортивной карьере, появилась после появления фото Александра в окружении арабских шейхов. Даже государственное информагентство БЕЛТА написало, что 40-летний белорусский полузащитник подписал контракт и в следующем сезоне будет играть за бахрейнскую команду.
Что Глеб делает в Бахрейне, Светлана не уточнила, но сказала, что его "хотел увидеть принц".
Зато @tribyna_by выяснила, что Глеб поехал в Бахрейн вместе с целой "делегацией". Кроме него там ряд спортивных функционеров: от представителя НОК до экс-гимнастки Ксении Санкович, замеченной в сборе арбузов на участке Лукашенко.
08:42 08/07/2021
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