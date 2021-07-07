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Фантастика! Сборную Англии ждут в финале итальянские футболисты. Это первый финал англичан на Евро-2020

На Уэмбли завершился матч сборных Дании и Англии со счетом 0:2.Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Перед началом матча 1/2 финала чемпионата Европы 2020 года все футболисты сборной Англии преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Отметим, датские игроки не стали вставать на колено, однако поаплодировали соперникам.
Чем еще запомнился этот матч?

Вратарь Пикфорд побил рекорд Бэнкса по сухим минутам подряд среди вратарей сборной Англии. Сборная Англия именно в этом матче получила первый гол в ворота данного чемпионата. 
 
championat.com

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. 
Старт чемпионата начался 11 июня сразу в нескольких европейских городах.
Победитель сегодняшней игры в финале встретится со сборной Италии 11 июля. Вчера, 6 июля, подопечные Роберта Манчини отправили в нокаут испанцев.

Решающие встречи состоятся в Лондоне.
БП
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