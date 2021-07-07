В преддверии Олимпийских игр в Токио российский спорт сотряс новый допинговый скандал. В крови российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен милдронат (мельдоний), попавший в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) еще пять лет назад. «Газета.Ru» узнала у комментатора Дмитрия Губерниева и депутата Госдумы Игоря Лебедева, что ждет Россию после нового витка допинговой эпопеи.





Во время тренировочных сборов в Греции 17 июня у гребцов были взяты два теста. Проба А, вскрытая 1 июля, показала наличие в организме Моргачева и Сорина мельдония, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. Как заявляют СМИ, спортсмены пока не могут объяснить, как препарат мог попасть в кровь.





При этом гребцы указали на некие пищевые добавки, которые, по их словам, принимались в строгом соответствии с рекомендациями тренерского штаба.





Вторая допинг-проба будет вскрыта завтра, 8 июля. В данный момент и Моргачев, и Сорин исключены из заявки национальной сборной России на Олимпийские игры в Токио.





Мельдоний — препарат, который нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. При этом отсутствуют научные доказательства его эффективности. Этот препарат не входит ни в одни признанные международным сообществом рекомендации по лечению какой-либо болезни. В 2021 году мельдоний был исключен из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденного Минздравом России.





В 2016 году оба атлета косвенно стали участниками скандала вокруг другого российского гребца Сергея Федоровцева. Четверка по академической гребле, в состав которой входил Федоровцев, была дисквалифицирована из-за обнаружения в его крови триметазидина.





Этот препарат — антиангинальный, при этом тоже нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов. После отстранения Федоровцева, Моргачев и Сорин получили возможность участвовать в Играх в Рио-де-Жанейро.





Свое мнение по данной ситуации «Газете.Ru» высказал мастер спорта по академической гребле, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.





«Я в ужасе, потому что это удар по репутации. Мельдоний – это даже не вчерашний, а позавчерашний день», — сказал он.





«Куда смотрели спортсмены, врачи? Это чудовищно. То ли халатность, то ли бездействие – а после этого мы выглядим в глазах всего мира балбесами и идиотами, у меня слов нет», — возмутился Губерниев.





Ребята пропустили одну Олимпиаду, теперь пропустят вторую, добавил он. «Ходить по граблям, да еще и в академической гребле, — это полный привет», — подчеркнул Губерниев.





По его словам, к подобным проблемам приводит халатное отношение врачей и слабая осведомленность атлетов в вопросах, касающихся запрещенных препаратов.





«Когда у нас результаты пробы Б в последний раз не совпадали с пробой А? Давайте будем реалистами. На дворе XXI век, мельдоний несколько лет назад запретили», — напомнил комментатор.





«Это позор для всех. Спортсмены должны повышать свою грамотность, в командах должны работать квалифицированные специалисты», — указал Губерниев.





По его словам, приличные врачи, когда узнали о мельдонии, исключили его из своих аптечек еще за полгода до того, как он был запрещен. «Ведь это было несколько лет назад, и сейчас попадаться на мельдонии — то же самое, что попасться на тяжелых анаболиках семидесятых годов. Поэтому я в ужасе и надеюсь, что нашу команду допустят до Олимпиады, у нас есть хорошие ребята. Надо с этим жить. Ходим по граблям, набиваем шишки», — заявил комментатор.





Также на очередной допинговый скандал в российском спорте отреагировал депутат Госдумы Игорь Лебедев.





«Честно скажу: культурных слов по отношению к тем спортсменам, которые продолжают на фоне всех скандалов вокруг нашей сборной жрать допинг, да еще и так хорошо всем известный, нет. Это грабли, на которые мы наступили еще пять лет назад», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».





«Это просто свинство и хамство по отношению к своей стране, к своим коллегам по данному виду спорта, да и ко всем коллегам», — уверен Лебедев.





***