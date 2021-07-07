Поскольку белорусским авиакомпаниям запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза, клуб заказал чартерный перелет у российской авиакомпании "S7 Airlines" на самолете "Airbus A-319".





Из Минска делегация отправилась в Варну, после чего совершила двухчасовую поездку на автобусе до гостиницы в Разграде, сообщает пресс-служба клуба.





Перелет в Болгарию проходил в обход Украины, где действует запрет на пролеты российских воздушных судов, зато через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.















