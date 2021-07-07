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Посмотрите на маршрут: чтобы попасть на матч Лиги чемпионов "Шахтер" использовал российскую компанию

Солигорский "Шахтер" сегодня в 20.00 проведет стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против разградского "Лудогорца".

Поскольку белорусским авиакомпаниям запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза, клуб заказал чартерный перелет у российской авиакомпании "S7 Airlines" на самолете "Airbus A-319".

Из Минска делегация отправилась в Варну, после чего совершила двухчасовую поездку на автобусе до гостиницы в Разграде, сообщает пресс-служба клуба.

Перелет в Болгарию проходил в обход Украины, где действует запрет на пролеты российских воздушных судов, зато через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.
Источник: pressball.by
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