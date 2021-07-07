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И снова мельдоний: в России очередной допинг-скандал

Российские гребцы попались на допинге и пропустят Олимпиаду в Токио



Никита Моргачев и Павел Сорин, которые должны были отправиться на Олимпиаду в составе сборной России по гребле, пропустят Игры в Токио из-за положительных допинг-проб. Первым информацию об этом опубликовал Telegram-канал Baza.

Во время тренировочных сборов в Греции 17 июня у гребцов были взяты два теста. Проба А, вскрытая 1 июля, показала наличие в организме Моргачева и Сорина мельдония, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. Как заявляют СМИ, спортсмены пока не могут объяснить, как препарат мог попасть в кровь.

При этом гребцы указали на некие пищевые добавки, которые, по их словам, принимались в строгом соответствии с рекомендациями тренерского штаба.

Вторая допинг-проба будет вскрыта завтра, 8 июля. В данный момент и Моргачев, и Сорин исключены из заявки национальной сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Мельдоний — препарат, который нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. 

При этом отсутствуют научные доказательства его эффективности. Этот препарат не входит ни в одни признанные международным сообществом рекомендации по лечению какой-либо болезни. 
Источник: gazeta.ru
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