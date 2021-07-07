Белорусские биатлонистки добирались на сборы в Австрию на микроавтобусах
Белорусские биатлонистки добирались на сборы в Австрию на микроавтобусах.
Об этом в эфире телеканала "Беларусь 5" рассказал старший тренер женской сборной Олег Рыженков. Как известно, после скандала с посадкой в минском аэропорту пассажирского самолета Ryanair для белорусских авиакомпаний небо ЕС закрыто.
"Добирались до Австрии на автобусах... Два микроавтобуса, — говорил Рыженков. — Дорога везде хорошая".
Далее тренер похвалил польские дороги: "Раньше, если, скажем, в Польше были проблемы с дорогами, то сейчас они исправили эту ситуацию... Есть хорошие автобаны, по которым... очень быстро доезжаем".
После возвращения в Беларусь биатлонистки продолжили подготовку в Раубичах.
Источник: euroradio.fm
10:51 07/07/2021
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