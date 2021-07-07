











Как известно, после скандала с посадкой в минском аэропорту пассажирского самолета Ryanair для белорусских авиакомпаний небо ЕС закрыто.





"Добирались до Австрии на автобусах... Два микроавтобуса, — говорил Рыженков. — Дорога везде хорошая".





Далее тренер похвалил польские дороги: "Раньше, если, скажем, в Польше были проблемы с дорогами, то сейчас они исправили эту ситуацию... Есть хорошие автобаны, по которым... очень быстро доезжаем".





После возвращения в Беларусь биатлонистки продолжили подготовку в Раубичах.