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Белорусские биатлонистки добирались на сборы в Австрию на микроавтобусах

Белорусские биатлонистки добирались на сборы в Австрию на микроавтобусах. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 5" рассказал старший тренер женской сборной Олег Рыженков.




Как известно, после скандала с посадкой в минском аэропорту пассажирского самолета Ryanair для белорусских авиакомпаний небо ЕС закрыто.

"Добирались до Австрии на автобусах... Два микроавтобуса, — говорил Рыженков. — Дорога везде хорошая".

Далее тренер похвалил польские дороги: "Раньше, если, скажем, в Польше были проблемы с дорогами, то сейчас они исправили эту ситуацию... Есть хорошие автобаны, по которым... очень быстро доезжаем".

После возвращения в Беларусь биатлонистки продолжили подготовку в Раубичах.
Еврорадио
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