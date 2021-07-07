



«Мы проведем в ближайшее время исполком и определим правила, по которым должны играть такие клубы, как Речица, все частные клубы. Для того, чтобы было финансирование нормальное, они должны до начала чемпионата, наверное, положить определенную сумму, которая могла бы гарантировать, что этот клуб этот год отыграет. А я вижу это, как мы это хотим рассматривать где-то 100 тысяч базовых величин (2,7 млн. рублей).



