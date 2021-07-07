В любительском боксе увеличится количество весовых категорий





Международная федерация бокса (AIBA) приняла решение об увеличении весовых категорий с десяти у мужчин и женщин до 13 весовых у мужчин и 12 у женщин.





Отмечается, пишет korrespondent.net, что изменения вступят в силу с 1 августа 2021 года после Олимпиады в Токио и будут действовать для всех возрастов на всех соревнованиях, проводимых под эгидой AIBA.





Весовые категории у мужчин будут выглядеть следующим образом: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 92 кг.





Ранее боксеры выступали в весах до 49 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг.





Весовые категории у женщин будут выглядеть следующим образом: до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 81 кг и свыше 81 кг.





До этого женщины боксировали в дивизионах до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.





Стоит отметить, что на Олимпийских Играх в Токио соревнования пройдут в восьми весовых категориях у мужчин и пяти - у женщин. На следующей Олимпиаде в Париже соревнования у мужчин будут проходит в семи весовых категориях, а у женщин - в шести. В каких – пока не известно.