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Арина Соболенко: рада, что продолжаю выступать на "Уимблдоне"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона.



"Рада, что оказалась в полуфинале. Матчи против Онс всегда сложные. Она крутая теннисистка, восхитительный человек. Я очень рада, что смогла победить.

Атмосфера невероятная. Эмоции зашкаливали. Здорово, если со стороны кажется, что у меня очень легко получается. Иногда на траве бывает очень сложно что-то сделать с мячом. И я рада, что продолжаю выступать на турнире. Покрытие отлично подходит для моей игры. Я наслаждаюсь каждой секундой на корте", — цитирует Соболенко Eurosport Player, пишет "Прессбол".
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