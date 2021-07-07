Александр Глеб подписал контракт с клубом из Бахрейна

«Халидия» была основана в конце 2020 года. Коллектив смог победить во второй лиге и завоевать путевку в высший дивизион чемпионата Бахрейна, пишет НН.





Последний клубом Глеба была «Ислочь». 40-летний экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» не выходил на поле с 2019 года.



