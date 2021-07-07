Александр Глеб подписал контракт с клубом из Бахрейна
Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с клубом «Халидия» из Бахрейна, сообщает пресс-служба команды.
«Халидия» была основана в конце 2020 года. Коллектив смог победить во второй лиге и завоевать путевку в высший дивизион чемпионата Бахрейна, пишет НН.
Последний клубом Глеба была «Ислочь». 40-летний экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны» не выходил на поле с 2019 года.
07:40 07/07/2021
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