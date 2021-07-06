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Футболисты «Шахтера» отправились на матч Лиги чемпионов в Болгарию

Через два дня, 7 июля, «Шахтер» проведет стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов на выезде с болгарским «Лудогорцем».


К месту будущего сражения наша команда отправилась заранее, 5 июля, из Национального аэропорта «Минск». Это будет чартерный рейс до всемирно известного курорта Варна, откуда белорусскую делегацию хозяева перевезут на автобусе до гостиницы Разграде.  

6 июля, ориентировочно, в 20:00, на стадионе футбольного клуба «Лудогорец» солигорцы проведет тренировку.
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