Футболисты «Шахтера» отправились на матч Лиги чемпионов в Болгарию
Через два дня, 7 июля, «Шахтер» проведет стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов на выезде с болгарским «Лудогорцем».
К месту будущего сражения наша команда отправилась заранее, 5 июля, из Национального аэропорта «Минск». Это будет чартерный рейс до всемирно известного курорта Варна, откуда белорусскую делегацию хозяева перевезут на автобусе до гостиницы Разграде.
6 июля, ориентировочно, в 20:00, на стадионе футбольного клуба «Лудогорец» солигорцы проведет тренировку.
19:49 06/07/2021
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