Футболисты «Шахтера» отправились на матч Лиги чемпионов в Болгарию





К месту будущего сражения наша команда отправилась заранее, 5 июля, из Национального аэропорта «Минск». Это будет чартерный рейс до всемирно известного курорта Варна, откуда белорусскую делегацию хозяева перевезут на автобусе до гостиницы Разграде.





6 июля, ориентировочно, в 20:00, на стадионе футбольного клуба «Лудогорец» солигорцы проведет тренировку.



