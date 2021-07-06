Сегодня состоялся заключительный этап гонки, в ходе которого участники стартовали и финишировали в Горно-Алтайске. Лучшее время на дистанции показал экипаж С. Вязовича, что позволило ему занять высокое второе место в генеральной классификации. Другие представители «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский и Виталий Мурылёв показали на этапе пятое и шестое время соответственно. В общем зачете А. Вишневский занял восьмое место, В. Мурылёв замкнул десятку лучших в классе грузовиков.





Победителем ралли-марафона «Шелковый путь» стал триумфатор гонки «Дакар-2021» Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер». Третье место — у еще одного представителя российской команды Антона Шибалова.





Дистанция 11-го по счету «Шелкового пути» должна была пролегать из Омска в Улан-Батор. Однако из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в Монголии было принято решение ограничиться преодолением спецучастков только на территории Российской Федерации.





Кстати, все три пилота команды «МАЗ-СПОРТавто» выступали на этих соревнованиях на новейших грузовиках капотной компоновки.



