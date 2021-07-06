Впервые Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

В итоге Соболенко уже улучшила свое положение в мировом рейтинге — как минимум 3-я ракетка мира с понедельника. А победы на Уимблдоне еще могут продолжаться.





Соперницей Арины Соболенко в полуфинале будет чешка Каролина Плишкова, 13-я ракетка мира, которая также там сыграет впервые.



