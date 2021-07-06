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Впервые Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

6 июля в матче 1/4 финала четвертая ракетка мира обыграла 24-ю в мировом рейтинге Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:3.

Впервые Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона
Арина Соболенко / Reuters
В итоге Соболенко уже улучшила свое положение в мировом рейтинге — как минимум 3-я ракетка мира с понедельника. А победы на Уимблдоне еще могут продолжаться.

Соперницей Арины Соболенко в полуфинале будет чешка Каролина Плишкова, 13-я ракетка мира, которая также там сыграет впервые.
euroradio.fm
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