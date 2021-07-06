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Сегодня определится первый финалист Евро-2020: Путевку разыграют Италия и Испания

Сегодня стартует полуфинальный этап Евро-2020, где один из главных фаворитов турнира Италия проведет матч с Испанией.


До сих пор команды встречались 37 раз. Каждая из них одержала 11 побед, 15 раз была зафиксирована ничья.

На европейских первенствах сборные провели шесть матчей. В двух из них победила Италия, в одном - Испания, три игры завершились ничьей.

Единственная встреча, в которой Испания выиграла в основное время, состоялась в 2012 году. В финале в Киеве испанцы разгромили соперника со счетом 4:0, добившись самой крупной победы в решающих встречах турнира.

В последний раз обе сборные встречались на отборочном этапе чемпионата мира в 2017 году, где Испания выиграла 3:0.

Защитник Скуадры Адзурры Леонардо Спинаццола, получивший травму ахиллова сухожилия, и полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия, повредивший мышцы, пропустят сегодняшний матч.

Евро-2020

1/2 финала

23:00 Италия - Испания

Главный судья: Феликс Брых (Германия)

Лондон. Стадион "Уэмбли"
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