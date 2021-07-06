



До сих пор команды встречались 37 раз. Каждая из них одержала 11 побед, 15 раз была зафиксирована ничья.





На европейских первенствах сборные провели шесть матчей. В двух из них победила Италия, в одном - Испания, три игры завершились ничьей.





Единственная встреча, в которой Испания выиграла в основное время, состоялась в 2012 году. В финале в Киеве испанцы разгромили соперника со счетом 4:0, добившись самой крупной победы в решающих встречах турнира.





В последний раз обе сборные встречались на отборочном этапе чемпионата мира в 2017 году, где Испания выиграла 3:0.





Защитник Скуадры Адзурры Леонардо Спинаццола, получивший травму ахиллова сухожилия, и полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия, повредивший мышцы, пропустят сегодняшний матч.





Евро-2020





1/2 финала





23:00 Италия - Испания





Главный судья: Феликс Брых (Германия)





Лондон. Стадион "Уэмбли"