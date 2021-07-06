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Чемпионат мира каждые два года и одно окно отбора. Арсен Венгер предложил радикальную реформу международных турниров

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер предложил проводить чемпионаты мира каждые два года.



Экс-наставник "Арсенала" предлагает уменьшить количество матчей в отборе на мундиаль с десяти до семи. Благодаря этому количество дней на проведение поединков квалификации сократится с 50 до 28.

"Я предлагаю сделать один, максимум два, перерыва на матчи сборных вместо нынешних пяти. Сборные могли бы собраться в октябре и провести за месяц семь отборочных матчей, а затем в июне сыграть в финальном турнире в июне.

Это снизило бы количество переездов, уменьшило бы количество травм. Это позволило бы чаще проводить турниры. Вы только представьте — чемпионат мира в 2026 году, в следующем году чемпионат Европы, а спустя еще один год новый чемпионат мира", — цитирует Венгера Kicker.

Сейчас чемпионаты мира проводятся раз в четыре года.
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