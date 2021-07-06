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Срок задержания журналиста "Трибуны" и футболиста "Крумкачоў" Александра Ивулина продлен до 12 июля

Срок задержания журналиста Александра Ивулина продлен до 12 июля, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на спортивное издание в понедельник.


"Ивулин подозревается по 342-й статье УК РБ. В следующий понедельник ему будет или предъявлено обвинение и определена мера пресечения, или он будет освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пишет interfax.by, спортивный журналист и футболист Александр Ивулин, отбывавший административный арест, стал фигурантом уголовного дела. Он был задержан 3 июня этого года и приговорен к аресту на 30 суток за использование незарегистрированной символики – флаг на окне. Ивулин вину не признал, на суде заявил, что при обыске флага на окне не было.
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