



"Ивулин подозревается по 342-й статье УК РБ. В следующий понедельник ему будет или предъявлено обвинение и определена мера пресечения, или он будет освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.





Как сообщалось ранее, пишет interfax.by, спортивный журналист и футболист Александр Ивулин, отбывавший административный арест, стал фигурантом уголовного дела. Он был задержан 3 июня этого года и приговорен к аресту на 30 суток за использование незарегистрированной символики – флаг на окне. Ивулин вину не признал, на суде заявил, что при обыске флага на окне не было.







