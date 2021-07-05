"Шелковый путь": белорусский экипаж поднялся на второе место общего зачета ралли

Экипаж Сергея Вязовича из команды "МАЗ-СПОРТавто" на четвертом этапе ралли "Шелковый путь" снова финишировал третьим (как сообщалось, Вязович показал третий результат и на 3 этапе ралли).