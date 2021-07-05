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"Шелковый путь": белорусский экипаж поднялся на второе место общего зачета ралли

Экипаж Сергея Вязовича из команды "МАЗ-СПОРТавто" на четвертом этапе ралли "Шелковый путь" снова финишировал третьим (как сообщалось, Вязович показал третий результат и на 3 этапе ралли).


Выиграл этап Кош-Агач - Горно-Алтайск протяженностью 164,2 км в зачете грузовиков российский экипаж "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (1:40:41). Вторым стал также гонщик "Камаза" Антон Шибалов (+1:41), третьим с отставанием в 1мин. 50 сек. финишировал Вязович.

Тройка победителей этапа возглавляет общий зачет ралли.

Лидирует Сотников ("КАМАЗ-Мастер") 05:30:24, вторым идет Вязович ("МАЗ-СПОРТавто") +00:05:51, третьим - Шибалов ("КАМАЗ-Мастер") +00:06:32
 
6 июля пройдет заключительный этап ралли.

ФОТО: пресс-служба ралли "Шелковый путь"
interfax.by
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