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Самсонов не примет участия в Олимпийских играх в Токио. Он не сумел восстановиться после травмы

Владимир Самсонов не примет участия в XXXII Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Федерация настольного тенниса Беларуси, Самсонов не сумел как следует восстановиться после травмы, и пройденное лечение и реабилитация не принесли успехов.

Для 45-летнего спортсмена эта Олимпиада была бы седьмой в карьере. Ранее наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в Рио-де-Жанейро (2016 год), где занял четвертое место.
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