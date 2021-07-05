Самсонов не примет участия в Олимпийских играх в Токио. Он не сумел восстановиться после травмы
Владимир Самсонов не примет участия в XXXII Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Федерация настольного тенниса Беларуси, Самсонов не сумел как следует восстановиться после травмы, и пройденное лечение и реабилитация не принесли успехов.
Для 45-летнего спортсмена эта Олимпиада была бы седьмой в карьере. Ранее наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в Рио-де-Жанейро (2016 год), где занял четвертое место.
19:57 05/07/2021
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