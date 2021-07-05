Погиб 24-летний хоккеист сборной Латвии

«Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам вратаря сборной Латвии Матисса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом.





Матисс, воспитанник хоккейной школы «Пардаугава», играл в воротах сборной Латвии на последнем чемпионате мира, приняв участие в четырех матчах. В ходе карьеры он также провел восемь игр в НХЛ.





Его бойцовский дух и отношение к работе служили настоящим образцом в спорте! Уход Матисса – большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации», – сказано в сообщении на сайте Латвийской хоккейной федерации, котоое цитиует tribuna.com







