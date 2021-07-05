Соболенко по итогам Уимблдона может стать первой ракеткой мира

Отметим, что Соболенко в нынешнем сезоне впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона». До этого ее лучшим результатом был второй круг. Барти, выйдя в 1/8 финала, повторила свой лучший результат.





Сегодня беларуска поборется с Еленой Рыбакиной, в личных встречах с которой ведет 2:0. Барти впервые сыграет с Барборой Крейчиковой.





Австралийка не опускалась с первой позиции начиная с сентября 2019 года.