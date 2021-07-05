Так суждено было быть. Бескомпромиссно для такой игры, для дерби. То есть в принципе так оно и получилось. Я думаю, пишет "Прессбол", что зрители получили удовольствие от происходящего. В игре было много азарта. В принципе, все.









В конце первого тайма вам показали желтую карточку. Что вызвало гнев Сергея Стецурина?





Вызвало гнев то, как судил судья. Все спорные эпизоды в одну сторону. Откровенно говоря, вообще удивляет, как можно назначать брестского судью, когда власти заявляют, что в городе существует только одна команда? При всем уважении… С учетом этого, 50 на 50, все спорные моменты… Если боковой не может аут ни разу увидеть, тогда о чем это может говорить? Поэтому, соответственно, и поведение мое было, может быть, чересчур импульсивным. Но как минимум чисто по-человечески меня можно понять.





Первый круг завершен, "Рух" на третьем месте. Насколько довольны игрой команды в 15 стартовых турах? Все ли получилось?





Конечно, были шероховатости. Определенное количество очков, я считаю, не добрали. Потому что, если брать показатель создания голевых моментов, мы находимся в тройке. И есть еще определенные показатели, по которым, я считаю, мы могли бы быть в той же тройке, но иметь большее количество очков. А с учетом того, что в каждой игре создаем по 10 моментов и забиваем один-два мяча, понятно, что здесь ничего положительного нет.





Чувствовалось, что на бывших футболистах "Динамо" оказывалось психологическое давление? Как с ним справлялись?





Нет, не чувствовалось. Ребята достаточно опытные. Наоборот, кажется, это их мотивирует. Другое дело, что в ключевой момент какие-то эмоции зашкаливали — ребята немножко торопились. Понятно, что и Савицкий, и тот же Лаптев очень сильно хотели забить. То есть, если были бы с более холодной головой, то, соответственно, могли бы реализовать моменты, которые у них были. Сказать, что они чего-то боялись, не могу. Наоборот, определенный вызов для себя приняли. И в принципе достойно его прошли.





Гречихо забил с углового после подачи Концевого. Чуть-чуть ему не повезло в аналогичном эпизоде второго тайма. Довольны ли тем, как команда использует стандарты?





Откровенно говоря, неплохо. Каждый наш угловой нес угрозу. Это очевидно. С учетом того, что мы забили и потом были близки к голу, в принципе, наверное, могли бы где-то лучше сработать в определенных местах. Но парни молодцы.





Болельщицкий перевес по понятным причинам был на стороне "Динамо". "Рух" сегодня нуждается в такой же болельщицкой поддержке? И как идет процесс формирования болельщицкого сектора вашей команды?





На второй вопрос я не отвечу, потому что это все-таки не моя область, не моя компетенция. А что касается первого вопроса, то, конечно, хотелось бы. Но опять же, такие вещи не происходят за день или за два: требуются годы, может, даже десятилетия. Но при этом могу отметить, что даже с учетом того, что 95% присутствующих, наверное, болели за "Динамо", все равно в таком антураже играть интересно. И мне, тренеру, работать интересней. По большому счету так и должно происходить в любом футбольном матче, не взирая даже на то, за кого болеют зрители в большей степени.































