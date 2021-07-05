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Вратарь минского "Динамо" Алексей Колосов — в топе игроков, которых могут выбрать на драфте НХЛ со 2-го раза

Официальный сайт НХЛ представил свой топ игроков, которые не были выбраны на драфте НХЛ-2020, но могут быть выбраны в 2021 году.



В него вошли вратарь минского "Динамо" и сборной Беларуси Алексей Колосов, защитники Мигель Туриньи (QMJHL), Лэндон Косиор (WHL) и Рубен Рафкин (молодежная сборная Финляндии), пишет Прессбол.

Также в нем три форварда — Джош Доун (USHL), сын экс-капитана "Аризоны" Шейна Доуна, Флориан Элиас (молодежная сборная Германии) и Симон Кнак (молодежная сборная Швейцарии).

19-летний Колосов в этом сезоне провел 9 матчей в КХЛ и сыграл на ЧМ-2021.

19-летний Доун стал третьим бомбардиром USHL с 70 (31+39) очками в 53 играх.

19-летний Элиас набрал 9 (4+5) очков в 5 матчах МЧМ и 8 (3+5) в 34 матчах за "Мангейм" в чемпионате Германии.

19-летний Кнак забил 1 гол в 4 матчах на МЧМ и сыграл за "Давос" в чемпионате Швейцарии, набрав 8 (3+5) баллов в 34 матчах.

19-летний Рафкин набрал 16 (4+12) очков в 48 матчах финской лиги за ТПС при полезности "+10" и стал вице-чемпионом страны.
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