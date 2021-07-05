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Мбаппе подпишет с ПСЖ новый контракт, если в него будет включен пункт перехода в "Реал"

Будущее Килиана Мбаппе в "Пари Сен-Жермен" по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Талантливый французский форвард готов продлить контракт с ПСЖ, если руководство клуба пропишет в его новом соглашении фиксированную сумму, за которую игрок сможет перейти в мадридский "Реал", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.



Регламент французской федерации футбола запрещает клубам прописывать отступные в контрактах игроков, поэтому единственный вариант для ПСЖ и Мбаппе – устная договоренность без юридической силы. Клуб опасается идти на такой шаг, в то время как Мбаппе не хочет покидать ПСЖ со скандалом, пишет ru.oxu.az, так как дорожит хорошими отношениями с руководством клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе не станет продлевать контракт с ПСЖ, о чем уже уведомил руководство. Несмотря на то что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
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