Вязович на МАЗе замкнул тройку на 3-м этапе ралли "Шелковый путь"

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Сергея Вязовича стал третьим на третьем этапе ралли "Шелковый путь", Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто"стал третьим на третьем этапе ралли "Шелковый путь", передает Sputnik.





Спецучасток от Горно-Алтайска до Кош-Агача (133 километра) был преодолен без двух минут за полтора часа.





Быстрее остальных справился с дистанцией пилот "КАМАЗ-Мастер" Тимур Каргинов – 1 час 26 минут 10 секунд. Второе место у еще одного россиянина Эдуарда Николаева, который проиграл победителю всего 23 секунды.





Еще один белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского приехал шестым.





После трех этапов в зачете грузовиков лидирует представитель "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников, вторая позиция – у Николаева. Вязович занимает третье место, Вишневский – на седьмой строчке.





Следующая гонка от Кош-Агача до Горно-Алтайска пройдет в понедельник.





Изначально ралли "Шелковый путь-2021" состояло из 10 этапов, в том числе семь собирались провести в Монголии. Однако монгольскую часть состязаний отменили из-за эпидемиологической ситуации. Ее заменят тремя гонками по территории России. В итоге завершится рейд 6 июля, а не 10-го, как планировалось.