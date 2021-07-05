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Вязович на МАЗе замкнул тройку на 3-м этапе ралли "Шелковый путь"

После трех этапов в зачете грузовиков лидирует представитель российской команды "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников.

© МАЗ-СПОРТавто

Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал третьим на третьем этапе ралли "Шелковый путь", передает Sputnik.

Спецучасток от Горно-Алтайска до Кош-Агача (133 километра) был преодолен без двух минут за полтора часа.

Быстрее остальных справился с дистанцией пилот "КАМАЗ-Мастер" Тимур Каргинов – 1 час 26 минут 10 секунд. Второе место у еще одного россиянина Эдуарда Николаева, который проиграл победителю всего 23 секунды.

Еще один белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского приехал шестым.

После трех этапов в зачете грузовиков лидирует представитель "КАМАЗ-Мастер" Дмитрий Сотников, вторая позиция – у Николаева. Вязович занимает третье место, Вишневский – на седьмой строчке.

Следующая гонка от Кош-Агача до Горно-Алтайска пройдет в понедельник.

Изначально ралли "Шелковый путь-2021" состояло из 10 этапов, в том числе семь собирались провести в Монголии. Однако монгольскую часть состязаний отменили из-за эпидемиологической ситуации. Ее заменят тремя гонками по территории России. В итоге завершится рейд 6 июля, а не 10-го, как планировалось.
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