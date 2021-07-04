



Шикарное выступление сборной Дании на Евро приносит чиновникам местной федерации футбола не только радость. После каждой игры она получает крупные штрафы от УЕФА. Все дело в давней традиции болельщиков отмечать голы.





Вы наверняка смотрели видео из фан-зоны в Копенгагене. В момент гола сотни людей одновременно бросают в воздух полные пластиковые стаканы с пивом. Выглядит красиво – настоящий пивной фейерверк.









В телетрансляции эти моменты не попадают – УЕФА расценивает такое поведение как хулиганизм, ставя в один ряд с драками или прорывами на поле. Но, судя по публикациям датских СМИ, на трибунах в момент гола происходит то же самое. Футбольные чиновники недовольны и призывают прекратить пивные души.

«Мы уже получили несколько штрафов от УЕФА. И эти штрафы продолжают расти. Они уже исчисляются сотнями тысяч крон (100 тысяч датских крон – это около 14 тысяч евро – Sports.ru). Мы должны найти какой-то другой способ, чтобы праздновать новые победы и голы сборной», – цитирует датское издание Ekstrabladet пресс-атташе федерации футбола Якоба Хейера.





Но найти другой способ празднования голов и побед не так уж просто, ведь пивной душ – традиция, которой уже исполнилось 50 лет. Стаканы с пивом сейчас подкидывают болельщики многих сборных, но датчане уверены, что это их изобретение. В датском языке даже есть специальное слово – Kastet (в буквальном переводе – броски на стадионе).





Большие поклонники датского Kastet – англичане. The Athletic приводил данные, согласно которым во время победного для Англии четвертьфинала на ЧМ-2018 против Швеции в воздух было одновременно подброшено не менее 100 тысяч пинт пива.





Авторы The Athletic сомневаются, что чиновники при помощи штрафов могут пресечь эту традицию – она слишком нравится болельщикам. Тем более за годы подбрасывания пива у них сложилось несколько негласных правил. Вот они.





•‎ Подбрасывать пиво можно только на международных матчах. Для внутренних игр это не годится.





• Это можно делать только в теплое время года. Стоять на холоде облитым пивом – так себе удовольствие.





• Для подбрасывания можно использовать только самое простое светлое пиво. Темные плотные сорта, такие как Guinness, сделают всех вокруг липкими.





• Нельзя бросать пиво в стеклянных стаканах.





Но в датской федерации все-таки верят, что пивные души на играх Дании прекратятся.





«Пока мы получаем штрафы, но вы должны понимать, что при постоянных рецидивах УЕФА может ужесточить наказание вплоть до снятия очков в отборе на следующий Евро, – предупреждает Хейер. – К тому же современные стадионы оборудованы системами наблюдения, поэтому будет легко вычислить подбрасывающих пиво. Здорово, что матчи сборной становятся поводом для вечеринок, и мы понимаем, какие чувства вас переполняют. Но помните, что это может стать проблемой и плохим опытом для других болельщиков. Особенно тех, кто приходит на трибуны с детьми».





Звучит убедительно, но вряд ли голы Дании в полуфинале обойдутся без дождей.



