Видеофакт. Пивные дожди – хит болельщиков Дании. За эту традицию постоянно штрафуют федерацию.
Традиции под названием Kastet уже больше 50 лет
Шикарное выступление сборной Дании на Евро приносит чиновникам местной федерации футбола не только радость. После каждой игры она получает крупные штрафы от УЕФА. Все дело в давней традиции болельщиков отмечать голы.
Вы наверняка смотрели видео из фан-зоны в Копенгагене. В момент гола сотни людей одновременно бросают в воздух полные пластиковые стаканы с пивом. Выглядит красиво – настоящий пивной фейерверк.
В телетрансляции эти моменты не попадают – УЕФА расценивает такое поведение как хулиганизм, ставя в один ряд с драками или прорывами на поле. Но, судя по публикациям датских СМИ, на трибунах в момент гола происходит то же самое. Футбольные чиновники недовольны и призывают прекратить пивные души.
«Мы уже получили несколько штрафов от УЕФА. И эти штрафы продолжают расти. Они уже исчисляются сотнями тысяч крон (100 тысяч датских крон – это около 14 тысяч евро – Sports.ru). Мы должны найти какой-то другой способ, чтобы праздновать новые победы и голы сборной», – цитирует датское издание Ekstrabladet пресс-атташе федерации футбола Якоба Хейера.
Но найти другой способ празднования голов и побед не так уж просто, ведь пивной душ – традиция, которой уже исполнилось 50 лет. Стаканы с пивом сейчас подкидывают болельщики многих сборных, но датчане уверены, что это их изобретение. В датском языке даже есть специальное слово – Kastet (в буквальном переводе – броски на стадионе).
Большие поклонники датского Kastet – англичане. The Athletic приводил данные, согласно которым во время победного для Англии четвертьфинала на ЧМ-2018 против Швеции в воздух было одновременно подброшено не менее 100 тысяч пинт пива.
Авторы The Athletic сомневаются, что чиновники при помощи штрафов могут пресечь эту традицию – она слишком нравится болельщикам. Тем более за годы подбрасывания пива у них сложилось несколько негласных правил. Вот они.
• Подбрасывать пиво можно только на международных матчах. Для внутренних игр это не годится.
• Это можно делать только в теплое время года. Стоять на холоде облитым пивом – так себе удовольствие.
• Для подбрасывания можно использовать только самое простое светлое пиво. Темные плотные сорта, такие как Guinness, сделают всех вокруг липкими.
• Нельзя бросать пиво в стеклянных стаканах.
Но в датской федерации все-таки верят, что пивные души на играх Дании прекратятся.
«Пока мы получаем штрафы, но вы должны понимать, что при постоянных рецидивах УЕФА может ужесточить наказание вплоть до снятия очков в отборе на следующий Евро, – предупреждает Хейер. – К тому же современные стадионы оборудованы системами наблюдения, поэтому будет легко вычислить подбрасывающих пиво. Здорово, что матчи сборной становятся поводом для вечеринок, и мы понимаем, какие чувства вас переполняют. Но помните, что это может стать проблемой и плохим опытом для других болельщиков. Особенно тех, кто приходит на трибуны с детьми».
Звучит убедительно, но вряд ли голы Дании в полуфинале обойдутся без дождей.
17:32 04/07/2021
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