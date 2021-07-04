Фотофакт: в матче Лиды и Днепра гости играют в манишках, так как обе команды вышли на поле в синей форме
Курьез из первой лиги чемпионата Беларуси
В рамках 12-го тура первой лиги чемпионата Беларуси Лида на своем поле принимает Днепр.
Обе команды вышли на поле в синей форме, поэтому гости были вынуждены надеть манишки.
По информации источника, перед матчем в протоколе оба клуба указали синие комплекты экипировки. И никто не обратил на это внимание.
16:22 04/07/2021
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