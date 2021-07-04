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Шевченко о матче с Англией: «Нам еще рано замахиваться на такие горы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после разгрома от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Ребятам было тяжело. А в общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов.

фото: Reuters

Мы пытались противостоять, но эта гора осталась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы», — цитирует Шевченко «Матч ТВ»
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