Шевченко о матче с Англией: «Нам еще рано замахиваться на такие горы»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался после разгрома от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.
«Ребятам было тяжело. А в общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов.
фото: Reuters
Мы пытались противостоять, но эта гора осталась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы», — цитирует Шевченко «Матч ТВ»
14:54 04/07/2021
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