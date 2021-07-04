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Горносько победила в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Минске

Горносько с первых видов программы захватила лидерство, и подтвердила его, получив 103,700 балла.

Белорусская "художница" Алина Горносько выиграла золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Этап Кубка мира БСБ Банс-2021 проходит со 2 по 4 июля в Минске, пишет Интерфакс

 Второе место заняла россиянка Лала Крамаренко с 103,300 баллами, третьей стала еще одна представительница Беларуси Анастасия Салос.

В воскресенье соревнования продолжатся индивидуальными финальными соревнованиями, а также финалами в групповых упражнениях.
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