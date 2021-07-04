"Наравне с лучшими": Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Англии
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную после поражения от англичан на чемпионате Евро-2020. Команда уступила Англии, пропустив четыре гола.(0:4).
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Twitter Зеленского.
Для украинских футболистов выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на чемпионатах Европы.
"Ребята, вы доказали, что можете сражаться наравне с лучшими, что у вас стальной характер, вы можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот турнир, уверен, что дальше будет только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!", - написал Зеленский.
Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).
Английские футболисты сыграют в полуфинале европейского первенства впервые с 1996 года.
Напомним, за Англию забивали дважды Кейн, Магуайр и Хендерсон. Единственный гол Кейна уже на 4-й минуте был забит ногой. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.
В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией, а Италия с Испанией.
Финал состоится 11 июля.
10:34 04/07/2021
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