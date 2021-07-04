Об этом сообщает "РБК Украина " со ссылкой на Twitter Зеленского.





Для украинских футболистов выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на чемпионатах Европы.





"Ребята, вы доказали, что можете сражаться наравне с лучшими, что у вас стальной характер, вы можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот турнир, уверен, что дальше будет только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!", - написал Зеленский.





Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).





Английские футболисты сыграют в полуфинале европейского первенства впервые с 1996 года.





Напомним, за Англию забивали дважды Кейн, Магуайр и Хендерсон. Единственный гол Кейна уже на 4-й минуте был забит ногой. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.





В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет с Данией, а Италия с Испанией.

Финал состоится 11 июля.



