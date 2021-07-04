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Ралли "Шёлковый путь" меняет маршрут

Ралли "Шёлковый путь" меняет маршрут, из-за ситуации с коронавирусом в Монголии гонки и далее продолжатся в России.

"Дирекция Международного ралли "Шёлковый путь" провела оперативное совещание с коллегией спортивных комиссаров, наблюдателями международной автомобильной федерации (FIA) и международной мотоциклетной федерации (FIM) по результатам которого было принято решение об использовании альтернативного варианта маршрута ралли", - говорится в сообщении на официальном сайте ралли в субботу. 

Организаторы приняли решение не пересекать границу Россия-Монголия, а использовать спецучастки на территории Российской Федерации. Причиной стала сложная ситуация и форс-мажорные обстоятельства с распространением Covid-19 в Монголии, пишет Интерфакс. 

"4 июля участники выйдут на старт третьего этапа по маршруту "Горно-Алтайск – Кош Агач". Этап будет проводиться в формате марафона – при прохождении этапа участники гонки будут ремонтировать свои автомобили и мотоциклы самостоятельно, а вот механикам или каким-либо другим членам команд строго-настрого запрещено приближаться к транспортным средствам участников гонки. В этот день группы технической поддержки будут базироваться на бивуаке в Горно-Алтайске и марафонский этап станет для них своеобразным днем отдыха", - сказано в сообщении. 

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года, в 2020 году гонка не состоялась из-за коронавируса.
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