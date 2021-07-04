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Кирилл Зинович в первом интервью: главный тренер БАТЭ сказал, что будет рад меня видеть, если я все-таки передумаю

Новичок "Локомотива" Кирилл Зинович рассказал, что главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский приглашал его в стан борисовчан.

К тебе в свое время проявлял интерес БАТЭ — мощный клуб, известный. Представлял страну на международной арене. Тебе было на тот момент всего 17 лет. Были какие-то переговоры, или это все осталось на словах?
Как таковых переговоров не было. Я знал, что интерес есть. Позже, так получилось, я был в сборной, и мы лично встретились с главным тренером БАТЭ, поговорили в дружеской атмосфере. Он сказал: "Буду очень рад видеть тебя. Если хочешь, можем встретиться". Я сказал: "Я подумаю, но у меня в приоритете — уехать в другой чемпионат". Он сказал, что будет рад меня видеть, если я все-таки передумаю.

Что нужно сделать, чтобы из Высшей лиги чемпионата Беларуси получить приглашение в "Локомотив" и подписать контракт с клубом РПЛ?


В первую очередь работать, тренироваться, показывать хорошую игру. Примеры есть. Тот же Лисакович — показал себя на топ-уровне, и он здесь. Я считаю, что я неплохо проявил себя, заслужил быть на этом месте, неплохо показал себя в чемпионате в свои годы, забивал, отдавал, играл, получил приглашение, и я этому очень рад, — рассказал Зинович пресс-службе "Локомотива".
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