На четвертой минуте встречи Украина - Англия открыли счет англичане благодаря голу Гарри Кейна. Форвард англичан сыграл на опережение в штрафной и с близкой дистанции переиграл Бущана, а Кейн ушел от Кривцова.





Далее команда Андрея Шевченко пыталась атаковать, однако в начале второго тайма, на 46 минуте Гарри Магуайер забил второй гол в ворота Бущана после подачи Шоу со штрафного.





Автором третьего гола стал Гарри Кей - форвард сделал навес, ударив головой. После сейва в исполнении Бущана после мощного удара Кейна на 63-й минуте матча в ворота сборной Украины прилетел 4 гjл. Его автором стал Джордан Хендерсон, который переправил мяч с угловой подачи головой в сетку.





В полуфинале Евро-2020 Англия сыграет со сборной Дании.