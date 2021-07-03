+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дания вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Дании по футболу вышла в полуфинал Евро-2020. Такого успеха у команды не было с 1992 года.


Фото Reuters

В четвертьфинальном матче, который прошел в Баку, команда встречалась с Чехией и одержала победу со счетом 2:1.

Уже к концу первого тайма Дания вела в два мяча. Сначала быстрый гол на пятой минуте забил полузащитник дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни.

А на 42-й закрепил успех форвард "Ниццы" Каспер Дольберг. 

Соперник Дании по матчу за выход в финал определится позже в Риме, им станет победитель пары Украина - Англия.

Матч 1/2-й с участием Дании пройдет в Лондоне 7 июля.

Напомним, что первую полуфинальную пару Евро-2020 составили сборные Италии и Испании.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]