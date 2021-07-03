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Илья Ивашко вышел в четвертый круг Уимблдона

Белорус Илья Ивашко (79 АТП) вышел в 1/8 финала "Уимблдона". В матче третьего круга он нанес поражение австралийцу Джордану Томпсону (78) — 6:4, 6:4, 6:4.



Ивашко впервые в карьере добрался до четвертого круга на турнире "Большого шлема".

Илья Ивашко (Беларусь, 79) — Джордан Томпсон (Австралия, 78) — 6:4, 6:4, 6:4

Следующим соперником Ивашко станет девятая ракетка мира из Италии Маттео Берретини, пишет Прессбол.
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