Илья Ивашко вышел в четвертый круг Уимблдона
Белорус Илья Ивашко (79 АТП) вышел в 1/8 финала "Уимблдона". В матче третьего круга он нанес поражение австралийцу Джордану Томпсону (78) — 6:4, 6:4, 6:4.
Ивашко впервые в карьере добрался до четвертого круга на турнире "Большого шлема".
Илья Ивашко (Беларусь, 79) — Джордан Томпсон (Австралия, 78) — 6:4, 6:4, 6:4
Следующим соперником Ивашко станет девятая ракетка мира из Италии Маттео Берретини, пишет Прессбол.
18:44 03/07/2021
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