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От пришедшего первым россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" белорусский экипаж отстал на 3 минуты 22 секунды, пишет interfax.by. Третьим финишировал Антон Шибалов из "Камаз-мастер" (+3.50).





На первом этапе экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского финишировал вторым, первым стал российский экипаж команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Дмитрия Сотникова, Сергей Вязович стал пятым (+1,26).





Сотников возглавляет общий зачет ралли в разряде грузовиков (2:20.56). Вязович занимает второе место (+4.48), Шибалов третье (+5.28).





Белорусская команда впервые на «Шёлковом пути» целиком выступает на новейших грузовиках капотной компоновки.





Гонка состоит из 10 этапов и проходит по территории России и Монголии. Она финиширует 11 июля в столице Монголии Улан-Баторе. Ее общая протяжённость – 5 тыс. 250 километров, из которых 2 тыс. 850 километров приходится на спецучастки.





Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года, в 2020 году гонка не проводилась из-за коронавируса.















