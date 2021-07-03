Экипаж МАЗа стал вторым на втором этапе ралли "Шелковый путь"
Экипаж Сергея Вязовича из команды "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на втором этапе ралли "Шелковый путь", проходившем от Новосибирска до Горно-Алтайска (его протяженность составила 132,74 км).
Фото: МАЗ
От пришедшего первым россиянина Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" белорусский экипаж отстал на 3 минуты 22 секунды, пишет interfax.by. Третьим финишировал Антон Шибалов из "Камаз-мастер" (+3.50).
На первом этапе экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского финишировал вторым, первым стал российский экипаж команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Дмитрия Сотникова, Сергей Вязович стал пятым (+1,26).
Сотников возглавляет общий зачет ралли в разряде грузовиков (2:20.56). Вязович занимает второе место (+4.48), Шибалов третье (+5.28).
Белорусская команда впервые на «Шёлковом пути» целиком выступает на новейших грузовиках капотной компоновки.
Гонка состоит из 10 этапов и проходит по территории России и Монголии. Она финиширует 11 июля в столице Монголии Улан-Баторе. Ее общая протяжённость – 5 тыс. 250 километров, из которых 2 тыс. 850 километров приходится на спецучастки.
Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года, в 2020 году гонка не проводилась из-за коронавируса.
18:24 03/07/2021
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