







"Должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Тут именно недостаток духовной практики: они какие-то небоевые, духовно, мне кажется, слабенькие, немотивированные", — сказал митрополит.





Другая причина провала команды Станислава Черчесова, по словам митрополита, пишет credo.press, заключается в «духовном разорении», которое произошло с коллективом из-за нецензурной лексики и ругани на поле.





Традиционно православная Церковь осуждала страсти, сопровождающие спортивные соревнования: в церковных канонах неоднократно говорится о "конских ристалищах" (гонках), за присутствие на которых полагается епитимия, а после христианизации Римской империи в ней были отменены олимпиады. Специальную структуру "по окормлению спорта" в РПЦ МП создали лишь при патриархе Кирилле (Гундяеве), который со времени своей службы в Швейцарии в 1970-е гг. увлекся горными лыжами.