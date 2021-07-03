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"Они какие-то небоевые, духовно слабенькие" - охарактеризовал футболистов сборной России митрополит, отвечающий за спорт в РПЦ МП

Сборной России по футболу, которая вылетела с чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в группе B, необходимы духовники от РПЦ МП. С таким заявлением выступил 1 июля председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта Московского патриархата митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин), передаёт RTVI.



"Должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Тут именно недостаток духовной практики: они какие-то небоевые, духовно, мне кажется, слабенькие, немотивированные", — сказал митрополит.

Другая причина провала команды Станислава Черчесова, по словам митрополита, пишет credo.press, заключается в «духовном разорении», которое произошло с коллективом из-за нецензурной лексики и ругани на поле.

Традиционно православная Церковь осуждала страсти, сопровождающие спортивные соревнования: в церковных канонах неоднократно говорится о "конских ристалищах" (гонках), за присутствие на которых полагается епитимия, а после христианизации Римской империи в ней были отменены олимпиады. Специальную структуру "по окормлению спорта" в РПЦ МП создали лишь при патриархе Кирилле (Гундяеве), который со времени своей службы в Швейцарии в 1970-е гг. увлекся горными лыжами.
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