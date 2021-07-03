«Я верю, что доживу до этого чудного мгновения, когда мы будем чтить и уважать сие действо под названием правосудие, которое будет вершиться в соответствии с содеянным, пишет Трибуна.





И да, вчера был международный день спортивной журналистики. И в скором времени представителей этой профессии мы сможем наблюдать только на международной дистанции», – написала Морозова в своем Instagram.







