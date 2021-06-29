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«Минск» в этом сезоне недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов. Также приостановлено сотрудничество с «Краснодаром»

Из ФК «Минск» произошел серьезный отток спонсоров. По предварительным подсчетам в нынешнем сезоне клуб недополучит в качестве спонсорской помощи около 1 млн долларов.


Под вопросом реализация соглашения с титульным партнером ОАО «МТЗ», сообщает Footbik.by.

Портал связывает это с непродлением контракта с бывшим председателем клуба Игорем Шлойдо.

По информации сайта, пишет Трибуна, Минский тракторный завод выделяет средства на реконструкцию трех футбольных полей для тренировок и игр учащихся СДЮШОР ФК «Минск». Одно искусственное покрытие клуб успел закупить, однако его укладка, запланированная на июль, может затянуться. Про два других, по крайней мере в этом сезоне, можно забыть. Также приостановлено сотрудничество между «Минском» и «Краснодаром», в академию которого на стажировку должны были отправиться детские тренеры «горожан».

Добавим, что основателем Footbik.by является бывший зампред «Минска» Сергей Ковалев, который покинул свой пост вместе с Игорем Шлойдо.
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