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У Украины слабые шансы обыграть Англию, - букмекеры

Украина добралась до четвертьфинала Евро, что является уже успехом. Но теперь у нее в соперниках Англия, самый сильный оппонент за весь турнир.


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Команда Андрея Шевченко вопреки пессиместическим прогнозам одолела Швецию, которой уже пророчили проход после откровенно слабой игры украинцев против Австрии в третьем туре. Но, надо признать, Украине очень повезло в ряде моментов, что результат вышел именно таким, пишет РБК-Украина. Здесь можно говорить и о непропущенном втором голе в основное время, и о травме Артема Беседина, приведшей к удалению у шведов, ну и гол Артема Довбыка в тот момент, когда все уже настраивались на серию пенальти.

Англия же у себя дома в Лондоне выдала свою лучшую игру на турнире, заслуженно обыграв Германию 2:0. В этот раз у англичан не будет преимущества домашнего поля, впервые за весь турнир. И вряд ли оно будет и у Украины, поскольку болельщиков из обеих стран не пустят в Италию из-за ковидных ограничений. Хотя, конечно, украинская сборная может рассчитывать на поддержку диаспоры и рабочих из Украины.

Favbet оценивает вероятность победы Украины большим коэффициентом 8,3, победа Англии - 1,48, ничья - 4,35.

Проход Украины в полуфинал оценивается коэффициентом 4,85, Англии - 1,21.

Украина - Англия. 3 июля. 22:00. Рим. Трансляция - "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.
Источник: Роман Тверденко
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