Унаи Симон: футбол справедлив, мы — настоящие победители. Я бы отдал Зоммеру приз лучшему игроку матча
Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился эмоциями после победы над Швейцарией и выхода в 1/2 финала Евро-2020.
Футбол справедлив, мы — настоящие победители. Однажды я отразил два пенальти в матче против "Бетиса". Еще это несколько раз удавалось мне в детстве, пишет Прессбол.
Я бы отдал Зоммеру приз лучшему игроку матча, — сказал вратарь "Атлетика".
09:21 03/07/2021
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