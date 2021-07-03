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Унаи Симон: футбол справедлив, мы — настоящие победители. Я бы отдал Зоммеру приз лучшему игроку матча

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился эмоциями после победы над Швейцарией и выхода в 1/2 финала Евро-2020.


Футбол справедлив, мы — настоящие победители. Однажды я отразил два пенальти в матче против "Бетиса". Еще это несколько раз удавалось мне в детстве, пишет Прессбол.

Я бы отдал Зоммеру приз лучшему игроку матча, — сказал вратарь "Атлетика".





 
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