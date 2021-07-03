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Италия вышла в полуфинал Евро-2020, обыграв Бельгию

В полуфинале чемпионата Европы итальянские футболисты встретятся со сборной Испании, которые сегодня обыграли команду Швейцарии.

Фото:  Getty Images

Футболисты сборной Италии стали вторыми полуфиналистами чемпионата Европы, сообщает Sputnik.

В пятницу, 2 июля, итальянцы на "Альянц-Арене" в Мюнхене в рамках 1/4 финала встречались со командой Бельгии. Подопечные Роберто Манчини обыграли бельгийцев со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44-я). Гол в составе команды Роберта Мартинеса забил Ромелу Лукаку (45+2, пенальти).

В полуфинале Евро-2020 итальянцы сыграют против сборной Испании. "Красная фурия" ранее в сложнейшем противостоянии оставила за бортом турнира швейцарскую команду, добыв победу в серии после матчевых пенальти. Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 6 июля.

3 июля, за путевки в полуфинал сразятся команды Чехии и Дании (начало в 19:00), а также Украины и Англии (22:00).
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