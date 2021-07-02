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Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших боксеров-супертяжеловесов

Легендарные украинские боксеры, многократные чемпионы мира Виталий и Владимир Кличко вошли в ТОП-15 рейтинга лучших супертяжеловесов мира в истории, составленный порталом Boxrec.

Фото: klitschko-brothers.com.

Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом в истории бокса. Он занял первую позицию. В призовую тройку вошли Леннокс Льюис и Рокки Марчиано, сообщает Укринформ со ссылкой на Klitschko-brothers.com. 

Виталий Кличко расположился на 13-м месте, опередив Майка Тайсона.

Из действующих боксеров в ТОП-15 рейтинга вошли Энтони Джошуа (12-я позиция) и Тайсон Фьюри (15-е место).

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Рейтинг  Boxrec составляется компьютером, анализирующим множество различных факторов: количество боев, силу оппозиции и т.д.
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