Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших боксеров-супертяжеловесов

Фото: klitschko-brothers.com.





Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом в истории бокса. Он занял первую позицию. В призовую тройку вошли Леннокс Льюис и Рокки Марчиано, сообщает Укринформ со ссылкой на Klitschko-brothers.com.





Виталий Кличко расположился на 13-м месте, опередив Майка Тайсона.





Из действующих боксеров в ТОП-15 рейтинга вошли Энтони Джошуа (12-я позиция) и Тайсон Фьюри (15-е место).





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Рейтинг Boxrec составляется компьютером, анализирующим множество различных факторов: количество боев, силу оппозиции и т.д.







