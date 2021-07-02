+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Четверо белорусских теннисистов сыграют на Олимпиаде в Токио

Международная теннисная федерация опубликовала список участников олимпийского теннисного турнира в Токио, сообщает Белорусская теннисная федерация.



Беларусь на Олимпиаде в Токио представят Арина Соболенко (WTA 4), Виктория Азаренко (WTA 14), Илья Ивашко (ATP 79) и Егор Герасимов (ATP 73).

Ивашко и Герасимов сыграют только в одиночном разряде, Соболенко и Азаренко кроме одиночного разряда, поборются также и в парном, пишет interfax.by.

Ранее только Азаренко выступала на Олимпийских играх. Нынешняя Олимпиада для нее станет уже третьей.

Олимпиада в Токио, перенесенная из-за коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа. Олимпийский теннисный турнир начнётся 24 июля и продлится по 1 августа.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]