Четверо белорусских теннисистов сыграют на Олимпиаде в Токио
Международная теннисная федерация опубликовала список участников олимпийского теннисного турнира в Токио, сообщает Белорусская теннисная федерация.
Беларусь на Олимпиаде в Токио представят Арина Соболенко (WTA 4), Виктория Азаренко (WTA 14), Илья Ивашко (ATP 79) и Егор Герасимов (ATP 73).
Ивашко и Герасимов сыграют только в одиночном разряде, Соболенко и Азаренко кроме одиночного разряда, поборются также и в парном, пишет interfax.by.
Ранее только Азаренко выступала на Олимпийских играх. Нынешняя Олимпиада для нее станет уже третьей.
Олимпиада в Токио, перенесенная из-за коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа. Олимпийский теннисный турнир начнётся 24 июля и продлится по 1 августа.
19:52 02/07/2021
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