Четверо белорусских теннисистов сыграют на Олимпиаде в Токио









Беларусь на Олимпиаде в Токио представят Арина Соболенко (WTA 4), Виктория Азаренко (WTA 14), Илья Ивашко (ATP 79) и Егор Герасимов (ATP 73).





Ивашко и Герасимов сыграют только в одиночном разряде, Соболенко и Азаренко кроме одиночного разряда, поборются также и в парном, пишет interfax.by.





Ранее только Азаренко выступала на Олимпийских играх. Нынешняя Олимпиада для нее станет уже третьей.





Олимпиада в Токио, перенесенная из-за коронавируса, пройдет с 23 июля по 8 августа. Олимпийский теннисный турнир начнётся 24 июля и продлится по 1 августа.



