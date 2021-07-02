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18-летний белорусский футболист подписал контракт с московским "Локомотивом"

Белорусский футболист Кирилл Зинович подписал 5-летний контракт с московским "Локомотивом", сообщает пресс-служба российского клуба. Ему 18 лет. До этого полузащитник Зинович выступал за "Минск".

Кирилл Зинович / twitter.com/fclokomotiv​

В высшей лиге в 20 матчах он забил четыре мяча, пишет Еврорадио. В "Локомотиве"  обращают внимание на рост белоруса — 194 см.

Кирилл Зинович будет играть под номером 90. В российском клубе играет еще один белорус — Виталий Лисакович.

  
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