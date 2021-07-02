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Лихтарович: Поддержка на ЧЕ у нас была замечательная и неважно, с какими флагами

Баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Лихтарович поделилась мнением о поддержке команды на Евробаскете, а также поразмышляла о смене поколений в национальной сборной.

О поддержке на Евробаскете: Я свободный человек. Говорить о политике я не собираюсь, но поддержка на чемпионате Европы у нас была замечательная. Слышать то, что за нас болеют... Неважно, с какими флагами, неважно, с каким лозунгом. Блин, да мы все беларусы, мы все люди. Когда тебя поддерживают и с любовью – это всегда приятно. У меня нет слов.

Про омоложение сборной Беларуси: Тренеры стараются поднять баскетбол в Беларуси, проводят кемпы и ездят на обучение. Надеюсь, ямы не будет на долгие годы. Возможно, и будет, потому что молодые приходят без опыта, им нужно время. Просто я надеюсь, что не будет ямы на долгие годы. Как поднимать? Тренеры, дети, которые хотят, и не лениться. Нужно работать на 100%.

Трибуна напоминает, что Татьяна Лихтарович является подписантом письма против насилия и за честные выборы.
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