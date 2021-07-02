Зам Баскова хочет сменить Фазеля

ибуна. 30 июня вышел срок приема заявок в кандидаты на пост президента Международной федерации хоккея – действующий глава ИИХФ Рене Фазель, занимающий должность с 1994 года, в сентябре решил все же уйти сам, ишет Т





Свое желание баллотироваться изъявили пять функционеров – представители Германии Франц Райндль, Чехии Петр Бржиза, Дании Хенрик Бах Нильсен, Франции Люк Тардифф и Беларуси Сергей Гончаров.





Присутствие заместителя Дмитрия Баскова как председателя ФХБ в списке не должно удивлять. Он давно на виду у хоккейных чиновников, а еще в 2018-м экс-глава российской федерации Александр Стеблин высоко оценил его шансы стать следующим после Фазеля:





«Говорю: «Что ж ты, Рене, не подготовил смену?» Хотя появился Гончаров, который ворвался в члены совета. Вышиб таких людей! Пока анализирую расклад. 120 делегатов, надо считать голоса... У кого шансов больше? У Райндля и Гончарова».





Однако же это было до событий, трясущих Беларусь последний год. Многие совсем не поняли январского визита Фазеля к Александру Лукашенко – а ведь там присутствовал и Гончаров.





Но кто вообще такой Гончаров? После выборов-2020 Гончаров предпочитает публичное молчание, однако биография у него интересная: выросший в Германии россиянин, сын экс-директора хоккейного «Динамо», пробивший для Беларуси право на два ЧМ – и это не все.





Выбил для Беларуси ЧМ-2014 – для этого устраивал банкет на ЧМ в Д3 с КНДР

Гончаров родился в 1983 году в немецком Кемнице (тогда гэдээровском Карл-Маркс-Штадте) в семье российского дипломата. В Германии же Сергей вырос и окончил факультет спортивного менеджмента в одном из престижных университетов.





Выбор был не случаен – благодаря связям и увлечениям отца (о них ниже) будущий управленец с юных лет помогал спортивным командам – хотя бы с переводом, ведь бегло знал немецкий, английский и русский. Именно в такой последовательности – недаром даже после долгих лет работы в Беларуси интервьюеры отмечали акцент чиновника, а он признавался в наличии места жительства под Бременом.





В Минск Гончаров попал в 2007-м. Главой федерации был министр внутренних дел Владимир Наумов, а беларусскому режиму очень хотелось привезти в страну хоккейный ЧМ – и в этом деле им посоветовали довериться молодому менеджеру. Гончаров перед принятием предложения позвонил знакомому советнику главы ИИХФ и попросил оценить шансы на турнир в Беларуси – в ответ услышал: «Никогда», – и воспринял ситуацию как вызов.





Сергей стал генсеком ФХБ и ответственным за подготовку заявки Беларуси на ЧМ. С первого раза не получилось – в 2007-м разгромно уступили Швеции право на ЧМ-2013. По поводу того, кто будет принимать ЧМ-2014, ИИХФ определялась на конгрессе в 2009-м – и Гончаров нашел свою стратегию подготовки к нему.





«Большинство голосов [на конгрессе] – из тех стран, которые не участвуют в [элитном дивизионе] ЧМ, а приезжают только как делегаты или болельщики. Такие страны, как Северная Корея, – они тоже голосуют. И их важно [было] убедить в том, что они проведут более интересное время в Минске, чем в городах наших конкурентов», – вспоминал позже управленец.





Для того самого убеждения небольших по хоккейным меркам стран Гончаров прикинул, что легче всего найти представителей их федераций на ЧМ в низших дивизионах, проходивших как раз незадолго до решающего конгресса. В частности, летал функционер на Д3 в Сербию – там в группе А с хозяевами играли Эстония, Израиль, Исландия, Китай и уже упомянутая КНДР.





Организаторы особо никаких мероприятий для конкурентов не устраивали – а вот Гончаров при помощи беларусского посла созвал всех на банкет. «Мы рассказывали о своей стране, о гостеприимстве своем, о любви к хоккею. Самое главное – выстроить отношения, чтобы они хотели за тебя голосовать», – открывал потом свою тактику менеджер.





Сработало – в мае 2009-го Беларусь уверенно выиграла право провести ЧМ-2014. Главной наградой за такое достижение молодой управленец назвал слова Наумова – председатель ФХБ тогда заявил, что успех обеспечили в основном двое: Александр Лукашенко и Сергей Гончаров.





Помог с контактами в Беларуси отцу, ставшему первым гендиром «Динамо» в КХЛ

Уже мало кто помнит, но в беларусском хоккее появлялся еще один Гончаров – Владимир, отец Сергея. Как уже говорилось, он был сотрудником системы МИД, а потом работал в Германии на российские частные компании.





При этом у Гончарова-старшего были влиятельные друзья в спортивной сфере – например, Николай Толстых, который много лет занимал высокие должности в московском «Динамо», и знаменитый чемпион-шестовик Сергей Бубка (он даже стал крестным отцом старшего сына Гончарова).





Неудивительно, что с такими связями Владимир активно занимался организацией сборов и турниров для футбольных и хоккейных команд своей Родины и даже устраивал российских хоккеистов в немецкие клубы – да и сына брал в помощники.





В 2008-м в Беларуси решили заявить команду в создававшуюся КХЛ – выбор пал на минское «Динамо» (хотя оно было лишь бронзовым призером ЧБ). Генеральным директором клуба под новую лигу в мае стал как раз Владимир Гончаров – причин он не скрывал:





«В вашей стране оказался мой сын Сергей, занял должность в ФХБ. За время его работы в Беларуси тесные контакты с вашей федерацией наладились и у меня».





Правда, Наумов сразу заявил, что это сотрудничество не предполагается долгосрочным – а Гончаров-старший и сам не был готов бросать бизнес ради хоккея.





Однако же должность Владимир покинул еще раньше, чем можно было ожидать. Работа у него, мягко говоря, не пошла. Сначала случилась эпопея с зарубежными тренерами – не договорились с Уэйном Флемингом, в июне назначили Пола Гарднера, вокруг которого ходили настойчивые слухи о проблемах с алкоголем, а уже в конце июля расстались с ним из-за некого недовольства тренировками и «проблем медицинского характера», поставив на пост неопытного Джима Хьюза.





Результат – серия из семи поражений подряд (такая команда не могла заполнить даже Дворец спорта) и отставка Гончарова (а заодно и Хьюза) в начале октября. Функционер сделал вид, что все пошло по плану, и вообще ему пора возвращаться к бизнесу, а сотрудничество с «Динамо» возможно, но «в другой форме». Правда, с того времени о подобном никто не слышал.





Был помощником у главы НОК, с которым дружили семьями

Вернемся к Сергею Гончарову. Он в 2011-м покинул должность генсека ФХБ и отправился решать еще более дерзкую задачу – возглавить заявку украинского Львова на проведение зимних ОИ 2022 года. Вместе с этим Гончаров занял пост советника президента НОК Украины. Кто же возглавляет комитет у наших соседей? Сергей Бубка – кум отца Гончарова, который называл легендарного чемпиона «другом семьи».





Гончаров всерьез взялся за борьбу с Китаем и Казахстаном – говорил, что сам факт претензий на ОИ популяризует Украину, а для подготовки заявки привлекли лучших мировых специалистов. Но потом случилась революция 2014-го – и стране, которой пришлось фактически вступать в войну, стало совсем не до Олимпиады. Гончаров выражал надежду, что заявку все-таки доведут до конца, но в июне Украина официально отказалась от нее, а выиграл в итоге Пекин.





Стал самым молодым членом совета ИИХФ

В 2014-м ФХБ возглавил выходец из погранкомитета Игорь Рачковский. Через некоторое время Гончаров стал его советником, прекратив сотрудничество с Украиной, а в мае 2017-го выдвинул свою кандидатуру на вхождение в совет ИИХФ – главный управляющий орган хоккейной федерации. По словам менеджера, он хотел сделать это только в 2021-м, но Рачковский настоял, что тянуть нечего.





И, видимо, малые федерации сохранили приятное впечатление от бойкого устроителя банкетов – Гончаров взял да и прошел в состав совета, выбив гораздо более маститых кандидатов. Так россиянин, рожденный в Германии, стал представителем Беларуси в ИИХФ. На тот момент Гончарову было всего 32 года – он стал самым молодым членом совета в истории.





В ФХБ оценили такой рост – и уже в конце мая того же года назначили менеджера зампредом. Рачковский назвал попадание Гончарова в совет «подспорьем» для борьбы за еще один ЧМ в Беларуси. Сам же молодой управленец на вопрос о шансах принять турнир ответил: «Многие говорили, что у меня нет шансов попасть в совет ИИХФ, но я в нем».





Нахваливал Рождественский турнир, объясняя им получение ЧМ-2021

Гончарова действительно снова поставили продвигать заявку Беларуси на ЧМ. Реальной целью управленец называл 2022-й, предсказывая, что за год до того победит Финляндия. Но в 2016-м после некоторых раздумий в ФХБ решили объединить усилия с федерацией Латвии – и такая заявка в 2017-м смогла обойти финскую в борьбе за ЧМ-2021.





Что в 2020-м начал творить режим Лукашенко – это совсем другая история, в результате которой ЧМ этого года прошел в Латвии целиком. А четыре года назад Гончаров был на коне – и получил такую оценку от Фазеля: «Сергей – лучший человек, который может помочь вашей заявке. Специалиста, который лоббирует чьи-либо интересы лучше него, я в своей жизни еще не встречал».





На этот раз успех заявки Гончаров связывал с доминантным для команды Лукашенко хоккейным Рождественским турниром. Например, еще одним шагом к убеждению малых федераций стало приглашение на РТ в 2017-м команды Балкан – а это целых восемь стран, которые представляли первые хоккейные лица.





Функционер, объясняя этот шаг, выдал весьма интересную фразу: «Конечно, мы все хотим, чтоб спорт был вне политики, но на деле это не так. Но политике спорт может очень сильно помогать. Тут хороший пример».





Не уставал хвалить РТ в контексте ЧМ Гончаров и впоследствии. «Мы бы не получили ЧМ-2021, если бы не было Рождественского турнира. Потому что люди приезжают, видят условия в стране, как тут относятся к хоккею», – фраза из начала 2019-го.





«Без Рождественского турнира мы, может быть, и не получили бы право проводить ЧМ 2021 года. Люди приезжают, они видят, как мы относимся к хоккею, как организовываем мероприятия», – из начала 2020-го. Наверное, если бы не отмена РТ-2021 из-за коронавируса, мы бы получили третий вариант этого базиса.





Любит фото со знаменитостями

До 2019-го Гончаров довольно активно вел свою страницу в Facebook. Почти весь контент там делится на две части – бэкграунд с различных мероприятий-конференций и фото со знаменитостями. Теему Селляне, Дуайт Ховард, Кафу, Лукас Подольски, Франческо Тотти, Диего Марадона – далеко не полный список тех, с кем у Гончарова есть фото той или иной степени четкости. Да и главу ИИХФ Рене Фазеля он мог выловить не только по линии федерации, но и на футбольном стадионе Олимпиады в Рио.





А одним из немногих неспортивных звездных людей на фото рядом стал актер Сильвестр Сталлоне – его Гончаров выловил благодаря «болгарским братьям» на съемках «Рембо 5» в Софии. Сталлоне же получил номерную майку, которая точно устроила бы беларусский режим – благодаря идеологически выверенной расцветке.





Похожий человек был обвинен в выходке во время Евроигр – ФХБ грозила судом

С 21 по 30 июня 2019-го в Минске проходили Европейские игры. В последний их день в некоторых Telegram-каналах выложили неожиданные фото: на одной была запечатлена аккредитация на ЕИ на имя Сергея Гончарова, а на другой – человек, похожий на Сергея Гончарова, с явно отчего-то мокрой штаниной.





Текстом сообщалось о стойком нежелании упомянутого человека покидать один из дорогих клубов столицы, из-за чего охране якобы пришлось применять силу.





Тогда «Трибуна» обратилась за уточнениями в ФХБ, но там отказались пояснять, имел ли место инцидент и был ли в нем замешан реальный Гончаров.





А через некоторое время представители федерации связались с редакцией – и стали грозить исковыми заявлениями в случае распространения информации в утвердительном тоне, каким отличился исходный источник.





Так мы по сей день и не знаем, что за человек был на том снимке...